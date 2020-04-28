Сенатор Людмила Нарусова попросила включить в список системоообразующих предприятий компанию, совладелицей которой стала ее дочь
Компанию «Монерон» по добыче крабов на Дальнем Востоке, в которой телеведущая Ксения Собчак приобрела долю, включили в список системообразующих предприятий. Это было сделано по просьбе матери журналистки сенатора Людмилы Нарусовой
Компанию «Монерон» по добыче крабов на Дальнем Востоке, в которой телеведущая Ксения Собчак приобрела долю, включили в список системообразующих предприятий. Это было сделано по просьбе матери журналистки сенатора Людмилы Нарусовой. Отметим, что компании из списка системообразующих имеют право на получение государственной помощи.
«Ведомости» сообщают, что член Совета Федерации от Тувы Людмила Нарусова обратилась к главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву с просьбой ходатайствовать перед комиссией правительства по повышению устойчивости развития российской экономики о включении 18 сахалинских рыбодобывающих предприятий в список системообразующих предприятий. В этом списке оказалась и компания «Монерон», акции которой накануне приобрела дочь сенатора Ксения Собчак.
По данным РБК, подкомитет по этике Совета Федерации обещал проверить обращение сенатора Людмилы Нарусовой на конфликт интересов.
Сама телеведущая заявила, что якобы не знала о письме матери главе Минсельхоза и отметила, что ее компания - не единственная, включенная в список системообразующих предприятий.
«Ведомости» сообщают, что в первоначальном варианте перечня было только три сахалинские компании, однако многие другие компаний отрасли обратились с просьбой о включении в Ассоциацию рыбохозяйственных предприятий Приморья.
Компании из перечня системообразующих получат льготные кредиты на пополнение оборотных средств в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса.
Компания «Монерон» занимается добычей крабов на Дальнем Востоке. Ранее эта фирма была связана с предпринимателем Олегом Каном, который является фигурантом уголовного дела об убийстве.