Поисковик «Яндекс» уличили в выдаче по запросу «Навальный» только негативных материалов о политике
Поисковик «Яндекса» по запросу «Навальный» отдавал приоритет в показе результатов негативным материалам об оппозиционном политике. В самой компании этого отрицать не стали, но заверили, что был всего лишь «временный эксперимент»
Поисковик «Яндекса» по запросу «Навальный» отдавал приоритет в показе результатов негативным материалам об оппозиционном политике. В самой компании этого отрицать не стали, но заверили, что был всего лишь «временный эксперимент».
Один из пользователей «TJournal» обратил внимание, что в ночь на 27 апреля при запросе «Навальный» в так называемых «колдунщиках» - виджетах, которые показываются вверху поисковой выдачи - показывались только материалы с критикой оппозиционера. В частности, «Яндекс» предложил пользователю по его запросу прочесть материалы с такими заголовками, как «Боты Навального накрутили просмотры эфира Соболь на „Эхе Москвы“», «Безграмотность Навального может привести Россию к экономическому краху» и «Портрет в лифте: Навального надо было вызволять из мусорки, но мы не стали».
«TJournal» обратился в «Яндекс» за комментариями, а в компании объяснили такие результаты выдачи по поисковому запросу «временным экспериментом». «То, что вы увидели, - один из таких экспериментов. Это был временный эксперимент на ограниченное число пользователей «Яндекса», и сейчас он завершен. Мы изучим его результаты и на основании этих данных решим, как доработать функциональность в будущем», - заявил представитель компании.
Сколько длился этот «эксперимент» в «Яндексе» не уточнили. В штабе Алексея Навального отметили, что заметили выдачу в поисковике только негативных материалов о политике еще осенью 2019 года.