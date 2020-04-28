В Москве число умерших от коронавируса увеличилось до 479 человек
В московских больницах за минувшие сутки скончались еще 44 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией. Общее число умерших от коронавируса в Москве выросло до 479 человек
Фото: mk.ru
В московских больницах за минувшие сутки скончались еще 44 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией. Общее число умерших от коронавируса в Москве выросло до 479 человек.
В столичном оперативном штабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что всем умершим пациентам поставили диагноз пневмония. Возраст умерших не сообщается.
Всего в столице, по данным на 27 апреля, число заразившихся коронавирусом составляет 45 351 человек.