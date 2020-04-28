Вратаря «Крыльев Советов» пообещали наказать за критику действий правительства во время пандемии коронавируса
Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» пообещал наказать своего голкипера Евгения Фролова, который публично раскритиковал действия российских властей в период пандемии коронавируса
Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» пообещал наказать своего голкипера Евгения Фролова, который публично раскритиковал действия российских властей в период пандемии коронавируса.
Евгений Фролов в интервью YouTube-каналу «Футбольный Биги» назвал пустословием обещания российских лидеров о мерах поддержки населения и бизнеса во время пандемии коронавируса и режима всеобщей изоляции.
На сайте «Крыльев Советов» сообщается, что клуб не разделяет мнение футболиста, а также заявили, что слова игрока являются нарушением пункта контракта, запрещающего давать интервью без предварительного согласования.
Боссы самарского клуба заявили, что вратарь нанес ущерб интересам команды, поэтому он «понесет наказание согласно клубному положению о дисциплинарных взысканиях».