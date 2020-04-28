Мэрия Москвы пообещала выплатить надбавки уволившимся из Коммунарки медсестрам
Мэрия Москвы пообещало выплатить обещанные надбавки медсестрам и младшему медперсоналу, которые работали с коронавирусными больными. Ранее сообщалось, что несколько медработников уволились из инфекционной больницы в Коммунарке, не дождавшись обещанных властям доплат
Мэрия Москвы пообещало выплатить обещанные надбавки медсестрам и младшему медперсоналу, которые работали с коронавирусными больными. Ранее сообщалось, что несколько медработников уволились из инфекционной больницы в Коммунарке, не дождавшись обещанных властям доплат.
В департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что в нескольких столичных больницах часть персонала работает через компанию-посредника. Таким сотрудникам не полагаются доплаты, так как их должны регулировать компании. Последние от выплат надбавок отказываются, мотивируя это тем, что доплаты обещали чиновники, а не руководство фирмы.
В департаменте отметили, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией мэрия все же решила выплатить организациям сумму, равную размеру федеральных и городских доплат. Выплаты будут доведены с учетом прошедших рабочих дней, начиная с даты начала работы сотрудников в больнице.
Ранее уволившаяся из Коммунарки медсестра рассказала «Открытым медиа», что младшему медперсоналу не только отказали в доплатах, но также выдавали грязные «противочумные костюмы» и не организовывали для них места отдыха и питание.