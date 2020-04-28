МВД разработало Кодекс этики и служебного поведения для полицейских
В Кодексе этики говорится, что сотрудники полиции должны быть «мужественными и решительными, не допускать страха и паники перед лицом опасности при пресечении правонарушений», «уважать национальные обычаи и религиозные чувства граждан»
Министерство внутренних дел разработало Кодекс этики и служебного поведения для сотрудников ведомства.
В Кодексе этики говорится, что сотрудники полиции должны быть «мужественными и решительными, не допускать страха и паники перед лицом опасности при пресечении правонарушений», «уважать национальные обычаи и религиозные чувства граждан».
Сотрудники МВД России обязаны контролировать свое эмоциональное состояние, демонстрировать уверенность и спокойствие во время конфликтных ситуаций, доброжелательно давать объяснения правонарушителю, а во время допроса полицейские должны относиться к подозреваемому «с сочувствием».
Полицейским запрещается «резко выражаться и материться» при детях, женщинах и пенсионера, сообщает «Медиазона».
Прописан в Кодексе этики и внешний вид полицейского. Сотрудник МВД должен быть подтянутым, опрятным и соблюдать правила гигиены, чтобы у коллег и граждан формировалось уважительное к нему отношение.
Полицейским не рекомендуется ходить на рынки, в рестораны и казино в форме, а за рулем они должны быть «образцом соблюдения правил дорожного движения».
Отдельным пунктом идут правила поведения полицейских в интернете. Им запрещается критиковать власть, членов политических партий, религиозных организаций, «социальных групп» и граждан. В своих аккаунтах в соцсетях полицейским запрещено выкладывать фото и видео, по которым можно определить их место работы.