Власти могут ослабить режим самоизоляции, если все майские праздники люди просидят дома
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что после 12 мая власти могут начать постепенно ослаблять режим всеобщей изоляции, если во время майских праздников люди будут вести себя крайне осторожно
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что после 12 мая власти могут начать постепенно ослаблять режим всеобщей изоляции, если во время майских праздников люди будут вести себя крайне осторожно.
В программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» главный санитарный врач страны отметила, что выход из режима самоизоляции возможен, «если только мы не сорвемся на майские праздники». Анна Попова назвала предстоящие длительные выходные очень большим риском.
Ранее сообщалось, что в ближайшие дни президент Владимир Путин обратится к гражданам и сообщил о продлении режима всеобщей изоляции и других ограничительных мер из-за коронавируса до конца майских праздников, то есть до 11 мая. Такое решение власти собираются принять, чтобы бежать массовых скоплений людей и новой вспышки заражения коронавирусом.