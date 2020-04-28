Бывших транспортных полицейских выселяют из общежития, которое стоит на пути строительства Юго-Восточной хорды
«Российские железные дороги» пытаются выселить из общежития бывших сотрудников московской полиции на транспорте из-за строительства Юго-Восточной хорды, против которой выступают москвичи и экологи
«Российские железные дороги» пытаются выселить из общежития бывших сотрудников московской полиции на транспорте из-за строительства Юго-Восточной хорды, против которой выступают москвичи и экологи.
Бывший полицейский Константин Бурсала сообщил порталу Znak.com, что в общежитии уже отключили воду и часто выключают электричество. Экс-силовик рассказал, что живет в этом общежитии с 1986 года, и это его единственное жилье. Там же он и прописан.
По словам мужчины, вопрос о выселении людей из общежития был поставлен после того, как выяснилось, что здание находится на пути строительства скандальной Юго-Восточной хорды. Общежитие принадлежит «РЖД», но сама госкомпания выселить людей не может. Жильцам обещали, что все равно их выселят по суду, но наверно уже после режима всеобщей изоляции. Бывшие полицейские обращались в мэрию Москвы со своей проблемой, но ответа от чиновников не последовало.
Помимо транспортных полицейских в этом общежитии проживали сотрудники «РЖД», но им предоставили служебное жилье.
Депутат Мосгордумы от КПРФ Виктор Максимов обратился в «РЖД» с просьбой рассмотреть вариант переселения оставшихся жильцов общежития, но в госкомпании ответили, что здание общежития «подлежит изъятию для государственных нужд в соответствии с распоряжением департамента городского имущества города Москвы от 13 августа 2019 года. В «РЖД» также заявили об отсутствии у бывших полицейских документов, подтверждающих законность их проживания в этом общежитии.
Участок Юго-Восточной хорды проходит через территорию радиоактивного могильника, куда в советские годы Московский завод полиметаллов сбрасывал свои отходы. Москвичи и экологи опасаются, что строительство дороги приведет к радиоактивному загрязнению в столице.