Россияне на фоне пандемии коронавируса заявили, что готовы провести отпуск «хоть где»
Половина российских граждан не планирует отменять или переносить свой отпуск из-за пандемии коронавируса и ряда ограничений. Граждане заявили, что готовы отдохнуть «хоть где, лишь бы не в помещении»
Половина российских граждан не планирует отменять или переносить свой отпуск из-за пандемии коронавируса и ряда ограничений. Граждане заявили, что готовы отдохнуть «хоть где, лишь бы не в помещении».
Согласно исследованию, проведенному сервисом «Туту.ру», 31% опрошенных россиян сообщили, что из-за пандемии и режима всеобщей изоляции они осталась без работы и денег, поэтому отпуск они вообще не планируют. 24% респондентов заявили, что пока не думали об отдыхе в ближайшее время, 18% признались, что собираются перенести каникулы на осенние или зимние месяцы, а 5% рассчитывают получить денежную компенсацию, сообщает РИА Новости.
При этом многие участники опроса заявили, что в нынешних условиях им «все равно» где проводить отпуск, лишь бы «все было хорошо». Некоторые заявили, что с учетом ограничений и закрытия границ они и не мечтают попасть за границу и рассчитывают «хотя бы в деревню к свекрови попасть в Тамбовскую область».