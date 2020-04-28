Крупные российские авиакомпании подняли цены на билеты по России на 50-110%
Крупнейшие авиакомпании России – «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии» и «Ютэйр» - повысили цены на билеты по некоторым внутренним направлениям на 50-110% с вылетами в апреле и мае. Подорожание коснулось рейсов из Москвы в 15 городов России
Крупнейшие авиакомпании России – «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии» и «Ютэйр» - повысили цены на билеты по некоторым внутренним направлениям на 50-110% с вылетами в апреле и мае. Подорожание коснулось рейсов из Москвы в 15 городов России.
Например, перелет «Аэрофлотом» из Москвы в Петербург в апреле-мае обойдется в 4900 рублей вместо 2400 рублей, а билет на рейс Москва – Волгоград будет стоить 6900 рублей вместо 3400 рублей.
Также на 50–80% подорожали билеты «Аэрофлота» в Ростов-на-Дону, Самару, Казань, Красноярск, Иркутск, Тюмень, сообщают «Ведомости».
Примерно на таком же уровне подорожали билеты на рейсы авиакомпаний S7, «Уральские авиалинии» и Utair.
Авиакомпании могли повысить стоимость билетов в ожидании повышения спроса в связи с длительными майскими праздниками. При этом власти планируют продлить режим всеобщей изоляции минимум до 11 мая.