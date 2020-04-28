Помощника главы Россельхознадзора обвинили в совращении несовершеннолетней
Помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров освобожден от занимаемой должности на фоне скандала с обвинениями в его адрес с совращении несовершеннолетней девочки
Помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров освобожден от занимаемой должности на фоне скандала с обвинениями в его адрес с совращении несовершеннолетней девочки.
В пресс-службе ведомства сообщили, что в понедельник, 27 апреля, Дмитрий Натаров был освобожден от занимаемой должности.
По данным «Известий», накануне секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак направил официальное обращение главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву о необходимости увольнения помощника главы Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю Дмитрия Натарова в связи с тем, что его публично обвинили в совращении малолетней.
Андрей Турчак подчеркнул, что столь серьезные обвинения в адрес чиновника дискредитируют органы государственной власти.
РЕН ТВ сообщает, что 40-летнего Дмитрия Натарова подозревают в развращении школьницы, которой на момент совершения первых преступных эпизодов было 13 лет. Уголовное дело в отношении чиновника взято под личный контроль главы СКР Александра Бастрыкина.
Адвокат Дмитрия Натарова Кирилл Бельский назвал обвинения в адрес своего клиента «ложью и вымыслом».