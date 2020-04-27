27 апреля 18:35
Глава холдинга «Металлоинвест» Андрей Варичев скончался в результате двусторонней пневмонии
Глава холдинга «Металлоинвест» Андрей Варичев скончался от двусторонней пневмонии, но его тест на коронавирус COVID-19 оказался отрицательным
Глава холдинга «Металлоинвест» Андрей Варичев скончался от двусторонней пневмонии, но его тест на коронавирус COVID-19 оказался отрицательным. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в холдинге.
Топ-менеджер умер в одной из частных клиник Москвы. Варичев находился в тяжелом состоянии и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Также сообщается, что глава «Металлоинвеста» сдал два теста на коронавирус, но оба они оказались отрицательными.
Холдинг «Металлоинвест» принадлежит миллиардеру Алишеру Усманову.