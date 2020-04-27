27 апреля 16:58
Тюремные мемуары Александра Шестуна теперь в электронном формате. Книги бывшего главы можно читать на любых девайсах
Произведение Александра Шестуна «Непокорный арестант-2: От Кащенко до Бутырки» появилось на прилавках несколько месяцев назад
Произведение Александра Шестуна «Непокорный арестант-2: От Кащенко до Бутырки» появилось на прилавках несколько месяцев назад и пользовалось у покупателей огромным спросом. Только в «Читай-городе» раскупили уже едва ли не треть тиража.
Однако теперь с книгой бывшего главы Серпуховского района можно ознакомиться и тем, кто предпочитает исключительно электронный формат. Сайт «Ридеро» предоставляет возможность приобрести электронный экземпляр издания всего за 180 рублей, когда в печатной версии произведение стоило в два раза дороже.
Напомним, что в своей книге Шестун рассказывает о путешествии по всем центральным СИЗО Москвы и рассказывает о событиях и людях, которые привели его за решетку.
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