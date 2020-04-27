27 апреля 17:14
В Екатеринбурге мигранты устроили беспорядки в спецприемнике для экстрадиции
Правозащитница Нурзида Бенсгиер сообщила порталу E1.ru, что беспорядки спровоцировал иностранный гражданин, которого перевели в спецприемник для экстрадиции после отбытия наказания
В поселке Кольцово под Екатеринбургом в спецприемнике для мигрантов произошли беспорядки.
Правозащитница Нурзида Бенсгиер сообщила порталу E1.ru, что беспорядки спровоцировал иностранный гражданин, которого перевели в спецприемник для экстрадиции после отбытия наказания.
Гражданин Узбекистана начал стучать в дверь камеры, повредил ее и пытался сломать камеры видеонаблюдения. Затем к нему присоединились другие мигранты из Украины, Молдавии и Таджикистана, сообщает портал 66.ru.
Сейчас в спецприемнике находятся члены Общественной наблюдательной комиссии, омбудсмен Татьяна Мерзлякова и начальник отдела по вопросам миграции свердловского главка МВД Ольга Петрова. Подробности инцидента выясняются.