Главврач больницы в Коммунарке прокомментировал сообщения об увольнении медсестер
Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке (Москва) Денис Проценко опроверг информацию о массовом увольнении медсестер и младшего медицинского персонала из-за недовольства условиями работы и отсутствием обещанных властями дополнительных выплат
Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке (Москва) Денис Проценко опроверг информацию о массовом увольнении медсестер и младшего медицинского персонала из-за недовольства условиями работы и отсутствием обещанных властями дополнительных выплат.
Денис Проценко сообщил, что в Коммунарке сейчас работают 385 медицинских сестер, которые оформлены как сотрудники, и 15 сотрудников младшего персонала. «Никаких массовых увольнений нет», - написал главврач в соцсети Facebook.
При этом Проценко подтвердил, что некоторым сотрудникам действительно не выплачивали надбавки за работу с коронавирусными пациентами. Но это сотрудники частной компании, с которой у больницы был заключен гражданско-правовой договор на выполнение работ в больнице. Они не являлись сотрудниками ГКБ № 40, а работали на аутсорсинге. Со своей стороны больница свои финансовые обязательства перед этими сотрудниками выполнила.
Напомним, одна из медсестер сообщила «Открытым медиа», что из Коммунарки уволились несколько сотрудников их числа младшего медперсонала. По словам женщины, младшему медперсоналу, который устраивался в больницу через компанию-посредника, выдали «грязные, использованные противочумные костюмы», а обещанные властями надбавки не выплатили.