В Москве поймали мошенников, которые продавали поддельные цифровые пропуска для передвижения по городу
Сотрудники московского уголовного розыска при содействии экспертов Group-IB задержали администраторов сервиса по продаже поддельных цифровых пропусков для передвижения по столице в условиях режима всеобщей изоляции
Сотрудники московского уголовного розыска при содействии экспертов Group-IB задержали администраторов сервиса по продаже поддельных цифровых пропусков для передвижения по столице в условиях режима всеобщей изоляции. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
По версии следствия, мошенники в популярном мессенджере представлялись сотрудниками полиции и обещали помочь пользователям с оформлением цифровых пропусков. После получения денег на банковскую карту лже-полицейские исчезали. За две недели мошенники смогли совершить несколько сделок, цена их услуг варьировалась от 2,5 до 3,5 тысяч рублей.
Жертвами мошенников стали люди, которые решили за деньги оформить цифровые пропуска до введения пропускного режима. Напомним, что пропуска (QR-коды) можно оформить бесплатно.
Эксперты Group-IB обнаружили 126 мошеннических интернет-ресурсов, где незаконно продают поддельные справки и пропуска. Часть этих сайтов уже заблокирована.