Роспотребнадзор объяснил рост числа заразившихся коронавирусом во Владикавказе стихийным митингом
Управление Роспотребнадзора по Северной Осетии объяснило резкий рост случаев заражения коронавирусом в региона участием граждан в массовом в митинге против режима всеобщей изоляции во Владикавказе
Управление Роспотребнадзора по Северной Осетии объяснило резкий рост случаев заражения коронавирусом в региона участием граждан в массовом в митинге против режима всеобщей изоляции во Владикавказе.
Представитель ведомства сообщил агентству ТАСС, что прошедший 20 апреля митинг стал одним из факторов, повлиявший на увеличение количества выявленных случаев заражения коронавирусом.
По данным североосетинского Роспотребназора, в регионе выявлено 994 случаев заражения коронавирусом. При этом только за минувшие сутки число заболевших выросло на 167 человек.
Примечательно, что власти связывают рост числа заразившихся коронавирусом в Северной Осетии с протестным митингом, но при этом не связывают рост числа заболевших в Москве с коллапсом в метрополитене, спровоцированным действиями властей. Напомним, что 15 апреля в столице был введен пропускной режим, что привело к огромным очередям на входе в метро. Москвичи обвинили мэрию в создании угрозы массового распространения инфекции.