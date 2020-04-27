27 апреля 15:00
В российских регионах вводят обязательный «масочный» режим для всех граждан
Так, жителей Севастополя обязали носить защитные маски во время поездок на общественном транспорте и при посещении магазинов. Такие же меры введены в Новосибирской и Владимирской областях
Фото: yandex.com
Несколько российских регионов в рамках борьбы с распространением коронавируса ввесли обязательный «масочный режим».
Так, жителей Севастополя обязали носить защитные маски во время поездок на общественном транспорте и при посещении магазинов. Такие же меры введены в Новосибирской и Владимирской областях, а также в четырех районах и четырех населенных пунктах Якутии, включая столицу Якутск.
С 1 мая обязательный «масочный» режим вводится в Свердловской области. Местные жители должны носить маски в транспорте и в закрытых помещениях. За отказ носить маску в транспорте и магазине граждан будут штрафовать.
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