27 апреля 14:56
Концерн Airbus приготовился к банкротству из-за пандемии коронавируса
Европейский авиастроительный концерн Airbus приготовился к банкротству в связи с плохими финансовыми показателями из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил гендиректор компании Гийом Фори
Европейский авиастроительный концерн Airbus приготовился к банкротству в связи с плохими финансовыми показателями из-за пандемии коронавируса. Гендиректор компании Гийом Фори сообщил агентству Reuters, что они «теряют деньги с невиданной скоростью».
Для спасения Airbus необходимо начать срочное снижение расходов. В противном случае существование компании окажется под угрозой.
Ранее Airbus объявила о планах сократить производство реактивных лайнеров по всему миру, в частности, речь идет о самолетах семейства А320.
В Airbus причиной кризиса называют пандемию коронавируса, из-за которой были введены жесткие ограничения на полеты. Многие страны закрыли границы и приостановили международное авиасообщение.