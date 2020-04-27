Во Владикавказе сотрудника Росгвардии уволили за то, что он защитил ветерана Афгана от избиения на митинге
Во Владикавказе сотрудника Росгвардии Виталия Годжиева уволили с формулировкой «за утрату доверия» после того, как он защитил ветерана Афганистана, которого собирались избить дубинками силовики во время стихийного митинга против режима всеобщей изоляции
Во Владикавказе сотрудника Росгвардии Виталия Годжиева уволили с формулировкой «за утрату доверия» после того, как он защитил ветерана Афганистана, которого собирались избить дубинками силовики во время стихийного митинга против режима всеобщей изоляции.
Виталий Годжиев рассказал «МБХ медиа», что во время разгона стихийного протеста он предотвратил избиение ветерана Афгана. По словам силовика, 60-летний мужчина не проявлял никакой агрессии, хотел подойти, чтобы задать вопрос главе Северной Осетии, однако силовик (сотрудник из другого региона) отреагировал очень жестко. «Где-то силовиков пять-шесть хотели дубинками его ударить. Я сразу же отреагировал. У нас поднять руку на старшего — серьезное оскорбление для любого осетина, это немыслимо. Я начал их порицать на осетинском языке, но они меня не понимали»,- сообщил Виталий Годжиев.
Отметим, что сотрудник Росгвардии находился на митинге уже после окончания своей смены. Позже его вызвали к начальству и сообщили, что он уволен из органов в связи с утратой доверия. «Меня отказались выслушать, ничего объяснять не стали. Это увольнение противозаконное, я бы даже сказал. Я действовал по букве закона и предотвратил массовое столкновение», - отметил Годжиев.