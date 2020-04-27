Чешское издание сообщило о прибытии в Прагу россиянина с ядом для покушения на мэра города
В Чехию примерно три недели назад прибыл российский гражданин с дипломатическим паспортом, у которого с собой якобы был яд. Этот яд предназначался для мэра Праги Зденека Гржибу и главы административного района Прага-6 Ондржея Коларжа
В Чехию примерно три недели назад прибыл российский гражданин с дипломатическим паспортом, у которого с собой якобы был яд. Этот яд предназначался для мэра Праги Зденека Гржибу и главы административного района Прага-6 Ондржея Коларжа, сообщает чешское издание Respekt.
По данным журналистов, в аэропорт имени Вацлава Гавела в Прагу с дипломатическими документами прилетел сотрудник российских спецслужб, а в его багаже был яд рицин. Сотрудника встретил автомобиль диппредставительства, который затем направился в посольство РФ.
После прибытия в Прагу россиянина сотрудники спецслужб Чехии взяли под охрану Зденека Гржибу и Ондржея Коларжа. По данным издания Respekt, покушение на Коларжа могли готовить из-за того, что он был одним из инициаторов сноса памятника русскому маршалу Ивану Коневу, а причиной покушения на мэра Праги называют его решение присвоить площади перед посольством РФ имя убитого оппозиционного политика Бориса Немцова.
Отметим, что российские власти 27 марта закрыли границы и приостановили международное авиасообщение. При этом дипломатические работники могут выезжать за пределы России.