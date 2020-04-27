Обманутый дольщик из Химок вышел на акцию протеста из-за невозможности самоизолироваться
Мужчина сообщил, что потерял работу и ему негде жить, поэтому он пришел туда, где должен был проживать уже не первый год и где должен был самоизолироваться от коронавируса
В подмосковных Химках обманутый дольщик установил на строительной площадке жилого комплекса «Сходня Парк» палатку и объявил голодовку. Мужчина заявил, что решил провести акцию протеста в связи с невозможностью самоизолироваться в период пандемии коронавируса.
Telegram-канал Readovka сообщает, что обманутый дольщик обратился к главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой решить проблему соинвесторов жилья, которые годами ждут свои квартиры.
Мужчина сообщил, что потерял работу и ему негде жить, поэтому он пришел туда, где должен был проживать уже не первый год и где должен был самоизолироваться от коронавируса.
Сейчас участник акции протеста находится в полиции. Его задержали за нарушение режима всеобщей изоляции.
Строительство жилого комплекса «Сходня Парк» было начато еще в 2014 году. В 2017 году строительство было остановлено в связи с банкротством застройщика.