Минкомсвязи согласилось на смягчение требований «закона Яровой» в связи с пандемией коронавируса
Министерство коммуникаций и связи России согласилось с просьбой операторов связи смягчить требования к хранению данных о переписке и звонках пользователей
Министерство коммуникаций и связи России согласилось с просьбой операторов связи смягчить требования к хранению данных о переписке и звонках пользователей в рамках исполнения «закона Яровой».
Ранее операторы связи попросили правительство предоставить им двухлетнюю отсрочку по обязательному увеличению емкости хранилищ на 15% ежегодно. Минкомсвязи согласилось отсрочить вступление в силу данного требования на год, а также согласилось исключить из расчета видеотрафик, который вырос во время режима самоизоляции в связи с пандемией коронавируса.
По данным «Коммерсанта», Минкомсвязи включило указанные послабления в список мер поддержки IT-отрасли по время пандемии коронавируса.
В список мер поддержки также вошли отмена для IT-бизнеса взносов в фонд оплаты труда, отсрочка уплата НДФЛ, обнуление НДС на услуги онлайн-образования, телемедицины и сервисов доставки продуктов.