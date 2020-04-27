В Екатеринбурге под лечение пациентов с коронавирусом хотят забрать НИИ, где спасают жизни младенцам
Власти Свердловской области решили перепрофилировать под госпиталь для больных коронавирусом НИИ Охраны материнства и младенчества, куда попадают беременные женщины с осложнениями
Власти Свердловской области решили перепрофилировать под госпиталь для больных коронавирусом НИИ Охраны материнства и младенчества, куда попадают беременные женщины с осложнениями. Ранее губернатор распорядился отдать под размещение коронавирусных больных единственный в регионе хоспис.
НИИ ОММ попал в список федеральных медицинских учреждений правительства РФ, которые могут перепрофилировать под прием пациентов с коронавирусом. Предполагается, что в новом статусе институт должен начать функционировать уже с 1 мая, сообщает Znak.com.
Пациенты и врачи НИИ Охраны материнства и младенчества в Екатеринбурге опубликовали на сайте Change.org петицию против перепрофилирования института под госпиталь для пациентов с COVID-19. Авторы петиции отметили, что женщинам, у которых беременность протекает с осложнениями, некуда будет обратиться за помощью.
В петиции говорится, что НИИ ОММ является уникальным медучреждением, где спасают жизни младенцам и их мамам, и где врачи проводят сложнейшие операции, некоторые из них не делают больше нигде в России. В сутки в отдел госпитализации поступает пять-шесть заявок для оказания высокотехнологичной медицинской помощи, включая внутриутробную хирургию.
В настоящее время в НИИ лечатся 182 женщины из разных регионов. Из них у 108 имеются различные факторы высокого перинатального риска. Кроме того, в неонатальных отделениях находятся 95 детей, из них в реанимации новорожденных - 16. Врачи говорят, что перегоспитализация и тем более выписка этих детей невозможна.
Медики и пациенты «умоляют» региональные власти от перепрофилирования института охраны материнства и младенчества под лечение коронавирусных больных.
Ранее власти Свердловской области распорядились забрать под размещение пациентов с коронавирусом паллиативное отделение ЦГБ № 2.