Десятки медсестер уволились из больницы в Коммунарке из-за недовольства условиями работы
Из московской инфекционной больницы в Коммунарке, которая занимается лечениям пациентов с коронавирусом, уволились десятки медсестер и других сотрудников младшего медперсонала. Причиной их увольнения стало недовольство условиями работы
Из московской инфекционной больницы в Коммунарке, которая занимается лечениям пациентов с коронавирусом, уволились десятки медсестер и других сотрудников младшего медперсонала. Причиной их увольнения стало недовольство условиями работы.
Одна из бывших медсестер больницы в Коммунарке сообщила «Открытым Медиа», что младшему медперсоналу приходилось работать по двое-трое суток и носить «грязные использованные противочумные костюмы» вместо одноразовых. Для медсестер не было организовано место отдыха и питание. Кроме того, медсестрам не выплатили обещанные президентом Владимиром Путиным надбавки.
Бывшая сотрудница больницы также рассказала, что на места уволившихся медсестер стали нанимать выходцев из Средней Азии.
Ранее вице-мэр Москвы Анастасия Ракова заявляла, что столичные медики с 24 апреля будут получать региональные надбавки к зарплате за работу с коронавирусными пациентами, а с 27 апреля медикам будут выплачивать федеральные надбавки.
В мэрии Москвы увольнение младшего медперсонала из больницы в Коммунарке пока не прокомментировали.