Сотрудника ФСБ России обвинили в хищении девяти ковров ручной работы стоимостью 6,5 млн рублей
Московская военная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего офицера ФСБ России Сергея Ренкаса и его приятеля Виктора Ковтонюка. Силовика обвиняют в хищении девяти ковров ручной работы общей стоимостью 6,5 млн рублей
Московская военная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего офицера ФСБ России Сергея Ренкаса и его приятеля Виктора Ковтонюка. Силовика обвиняют в хищении девяти ковров ручной работы общей стоимостью 6,5 млн рублей.
Уголовное дело было возбуждено по заявлению представителя общественной организации «Союз дагестанских ремесленников» Расула Гаджиибрагимова. Мужчина сообщил, что в 2018 году сотрудник войсковой части ФСБ, расположенной на Большой Лубянке, 12, предложил ему поставить в реставрируемую приемную ведомства натуральные ковры ручной работы. Также силовик пообещал подыскать предпринимателю других заказчиков среди высокопоставленных чиновников и депутатов Госдумы. Также сотрудник ФСБ обещал оказать помощь в организации выставки продукции дагестанской организации на Восточном экономическом форуме в 2018 году, сообщает Медуза.
Предприниматель предложил Сергею Ренкасу выбрать ковры по каталогу товаров из Табасаранского района Дагестана, однако силовик и его знакомый Виктор Ковтонюк уговорили мужчину привезти образцы в натуральную величину. Свою просьбу они объяснили тем, что хотели бы показать ковры своему начальству.
Дагестанец передал Ренкасу и Ковтонюку девять ковров ручной работы, каждый шириной почти три метра и длиной четыре метра. Рассчитаться с бизнесменом обещали до мая 2018 года, но деньги так и не отдали.