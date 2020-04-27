27 апреля 11:32
В России число заразившихся коронавирусом выросло до 87 147 человек
В России общее число официально зарегистрированных случаев заражения коронавирусом выросло до 87 147 человек. За прошедшие сутки COVID-19 подтвердился у 6 198 человек
Фото: news.myseldon.com
В России общее число официально зарегистрированных случаев заражения коронавирусом выросло до 87 147 человек. За прошедшие сутки COVID-19 подтвердился у 6 198 человек.
По данным оперштаба, вылечились от коронавируса 7 346 человек, скончались 794 пациента (из них 50 человек за прошедшие сутки).
В Москве число заразившихся за сутки выросло на 2 871 человека и составило 45 351 человек. В Московской области за сутки выявили 638 новых случаев заражения (всего 9 708 человек), в Санкт-Петербурге – 161 новый случай (3 238 человек), в Нижегородской области – 207 новых случаев (1 574 человека), а в Дагестане суточный прирост составил 167 заразившихся (всего 994 человека).