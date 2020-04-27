27 апреля 10:58
Дмитрий Песков опроверг слухи об укрытии Владимира Путина в секретном бункере
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг слухи о том, что из-за пандемии коронавируса Владимир Путин укрылся в секретном бункере своей резиденции на Валдае, откуда он проводит онлайн-совещания
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг слухи о том, что из-за пандемии коронавируса Владимир Путин укрылся в секретном бункере своей резиденции на Валдае, откуда он проводит онлайн-совещания.
Дмитрий Песков заверил, что глава государства находится в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево. Там он живет и работает.
«Слухов всегда огромное количество. И чаще всего они не имеют никакого отношения к реальности», - заявил Песков в интервью «Аргументам и фактам».
Пресс-секретарь президента добавил, что в Ново-Огарево у главы государства имеются все виды связи для проведения видеоконференции.
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