27 апреля 10:51
Япония запретила российским гражданам въезд в страну из-за коронавируса
Российская Федерация попала в расширенный список стран, гражданам которых в связи с пандемией COVID-19 запрещен въезд в Японию. В этот список также внесены Белоруссия, Украина, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Кувейт
Власти Японии с 29 апреля закроют границу с Россией в связи с ростом числа заболевших коронавирусом в нашей стране.
Российская Федерация попала в расширенный список стран, гражданам которых в связи с пандемией COVID-19 запрещен въезд в Японию. В этот список также внесены Белоруссия, Украина, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Кувейт, Перу, Доминиканская Республика и другие (всего 87 стран), сообщает ТАСС.
Отметим, что в отношении России принятые меры носят формальный характер, так как российские власти еще 27 марта полностью приостановили международное авиасообщение.
В Японии общее число заразившихся коронавирусом составляет 13,5 тысячи человек.