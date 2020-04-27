Туроператор «Музенидис Трэвел» предоставит бесплатные путевки в Грецию российским врачам
Российским врачам, которые лечат пациентов с коронавирусом, предоставят бесплатные поездки в Грецию. Об этом сообщил гендиректор туроператора «Музенидис Трэвел» Александр Цандекиди
Российским врачам, которые лечат пациентов с коронавирусом, предоставят бесплатные поездки в Грецию. Об этом сообщил гендиректор туроператора «Музенидис Трэвел» Александр Цандекиди.
Глава крупного туроператора сообщил, что семьям российских медиков, которые борются с коронавирусом, также предоставят бесплатный недельный отдых в отелях как на греческих островах, так и на материковой части страны.
Даты бесплатных поездок будут уточняться исходя из текущей ситуации со снятием ограничений на туризм в Греции и России. «Музенидис Трэвел» готов предоставить путевки для 25 семей врачей из Москвы и 25 семей медиков из других российских регионов, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Г-н Цандекиди сообщил, что эта акция запущена «Музенидис Трэвел» совместно с авиакомпанией Ellinair и сетью отелей BOMO Hotels при участии Cronwell Hotels & Resorts.
Председатель Совета директоров и правления Cronwell Hotels & Resorts Дмитрий Колесников поблагодарил врачей за их работу и выразил надежду, что другие гостиницы России и мира также присоединяться к акции поддержки медиков.