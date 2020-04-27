В новом Административном кодексе пропишут ответственность за нарушение тишины в ночное время
В новый Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) могут ввести пункт об ответственности за нарушение тишины в ночное время (с 23.00 до 07.00). Нарушением тишины среди прочего будет считаться лай собак и неисправная автомобильная сигнализация
В новый Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) могут ввести пункт об ответственности за нарушение тишины в ночное время (с 23.00 до 07.00). Нарушением тишины среди прочего будет считаться лай собак и неисправная автомобильная сигнализация.
В Минюсте сообщили, что по итогам рассмотрения поступивших предложений были доработаны некоторые составы административных правонарушений, предусмотренных Особенной частью проекта КоАП.
Так, статья об административной ответственности за совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан с 23:00 до 7:00, была дополнена указанием на возможность бездействия при совершении этого правонарушения. В Минюсте пояснили, что речь идет об отказе граждан предпринимать меры для обеспечения тишины. Например, когда граждане оставляют на длительный период в своей квартире собаку, которая громко лает или скулит с ночное время. К бездействию относится и отказ автомобилиста отключать неисправную сигнализацию.