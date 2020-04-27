В Мариинской больнице более 50 сотрудников заразились коронавирусом
В Санкт-Петербурге у 50 сотрудников Мариинской больницы подтвердилась коронавирусная инфекция. В администрации учреждения сообщили, что с понедельника, 27 апреля, больница будет принимать только пациентов с COVID-19
В Санкт-Петербурге у 50 сотрудников Мариинской больницы подтвердилась коронавирусная инфекция. В администрации учреждения сообщили, что с понедельника, 27 апреля, больница будет принимать только пациентов с COVID-19.
Руководство Мариинской больницы заверило, что все пациенты переведены в другие стационары. В стационар Мариинской больницы будут поступать только пациенты с коронавирусом.
Напомним, что в Петербурге из-за коронавируса скончались уже двое врачей. Это заведующий отделением нейрохирургии № 2 в Александровской больнице Алексей Филиппов и анестезиолог-реаниматолог Сергей Белошицкий. Также сообщается о смерти четырех медсестер, у которых был выявлен COVID-19.
Российские медики решили сформировать так называемый «Список памяти», куда входят медицинские работники, умершие от коронавируса. В этом списке уже более 20 человек.