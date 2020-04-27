27 апреля 07:59
Президент снова обратится к нации и объявит о продлении режима изоляции
Президент Владимир Путин на этой неделе может обратиться к российским гражданам и сообщить о продлении режима всеобщей изоляции до конца майских праздников, то есть до 11 мая
Президент Владимир Путин на этой неделе может обратиться к российским гражданам и сообщить о продлении режима всеобщей изоляции до конца майских праздников, то есть до 11 мая.
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников на заседании регионального оперштаба по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что выступление Владимира Путина ожидается во вторник.
По данным ТАСС, президент 28 апреля проведет совещание с губернаторами. Тогда же он может сообщить о продлении выходного месяца и режима всеобщей изоляции.
Глава Крыма Сергей Аксенов в свою очередь сообщил, что 28 апреля Владимир Путин заслушает отчеты губернаторов о ситуации с коронавирусом в регионах, после чего объявит о продлении режима самоизоляции.