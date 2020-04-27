В Москве за сутки скончался 31 пациент с коронавирусной инфекцией
В Москве за минувшие сутки скончался 31 пациент с выявленным коронавирусом. В столичном оперативном штабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что всем пациентам был поставлен диагноз пневмония, а их тесты на коронавирус дали положительный результат
Фото: kapital-rus.ru
В Москве за минувшие сутки скончался 31 пациент с выявленным коронавирусом. В столичном оперативном штабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что всем пациентам был поставлен диагноз пневмония, а их тесты на коронавирус дали положительный результат.
В оперштабе не назвали возраст умерших и не сообщили, имелись ли у этих пациентов сопутствующие заболевания.
По состоянию на 27 апреля, в Москве скончались уже 435 человек с коронавирусом. Всего в столице 42 480 заразившихся.