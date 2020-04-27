27 апреля 01:11
Минобороны сообщило о заражении коронавирусом 874 военнослужащих
Представитель оборонного ведомства сообщил, что положительные тесты на коронавирус оказались у 779 курсантов в военных учебных заведениях и еще 192 преподавателей и воспитанников довузовских учебных заведений.
Министерство обороны России сообщило о выявлении коронавируса у 874 военнослужащих. Они заразились в период с марта по 26 апреля.
Представитель оборонного ведомства сообщил РИА Новости, что положительные тесты на коронавирус оказались у 779 курсантов в военных учебных заведениях и еще 192 преподавателей и воспитанников довузовских учебных заведений.
Кроме того, коронавирусом заразились 245 человек гражданского персонала, работающих в рядах Вооруженных сил России, а также восемь воспитанников Тверского суворовского училища.