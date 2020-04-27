Глава Бурятии Алексей Цыденов обвинил врачей в провоцировании вспышки коронавируса в регионе
Губернатор сообщил, что сотрудники медучреждения якобы скрывали симптомы коронавируса и нарушали условия карантина. В результате безответственного поведения заболевших медиков коронавирусом заразились их коллеги со «скорой помощи»
Глава Бурятии Алексей Цыденов обвинил врачей Городской больницы №4 в том, что они спровоцировали вспышку коронавируса в регионе.
Губернатор сообщил, что сотрудники медучреждения якобы скрывали симптомы коронавируса и нарушали условия карантина. В результате безответственного поведения заболевших медиков коронавирусом заразились их коллеги со «скорой помощи». «И теперь под угрозой оказался весь район», - заявил Цыденов.
Чиновник отметил, что до этого в Бурятии регистрировались только случаи «завоза» коронавируса из других регионов.
По данным на 26 апреля, в Бурятии официально зарегистрировано 217 случаев заражения коронавирусом.
Ранее глава Башкирии Радий Хабиров также обвинил медиков в том, что множество случаев заражения COVID-19 в регионе произошло именно по их вине. По словам губернатора, врачи не соблюдают технику безопасности во время контактов с коронавирусными пациентами.