Вице-спикера парламента Бурятии отправили под домашний арест по делу о смертельном ДТП
В Улан-Удэ суд отправил под домашний арест вице-спикера парламента Бурятии Баира Жамбалова по делу о дорожной аварии, в результате которого погибла 17-летняя девушка
В Улан-Удэ суд отправил под домашний арест вице-спикера парламента Бурятии Баира Жамбалова по делу о дорожной аварии, в результате которого погибла 17-летняя девушка. По данным ТАСС, депутата арестовали до 25 июня, но это решение пока в силу не вступило.
Резонансное ДТП произошло 5 января около села Батурино в Прибайкальском районе. Согласно материалам следствия, девушку насмерть сбил автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. Водитель с места происшествия скрылся.
Спустя несколько часов после ДТП в полицию явился предприниматель Галуст Пилосян, который заявил, что это он сидел за рулем автомобиля, который на самом дел принадлежит Баиру Жамбалову.
Бизнесмену было предъявлено обвинение, однако 25 апреля Следственный комитет по Бурятии сообщил, что этим автомобилем «фактически владеет известный в республике политический деятель». Кроме того, следователям удалось собрать доказательства его причастности к ДТП. Жамбалову предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека, и оставлении в опасности. Уголовное преследование Галуста Пилосяна прекращено.