В Северной Корее среди населения началась паника из-за слухов о смерти Ким Чен Ына
В Северной Корее среди местных жителей началась паника на фоне слухов о кончине лидера страны Ким Чен Ына. Граждане скупают продукты питания, электронику, сигареты и бытовую химию
В Северной Корее среди местных жителей началась паника на фоне слухов о кончине лидера страны Ким Чен Ына. Граждане скупают продукты питания, электронику, сигареты и бытовую химию.
The Washington Post сообщает, что в КНДР также приостановлено железнодорожное сообщение с Китаем.
Вечером 25 апреля в китайской социальной сети Weibo появилось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV со ссылкой на «солидный источник» о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына. По другим данным, северокорейский лидер находится в вегетативном состоянии после операции на сердце. По данным СМИ, лидер КНДР не появлялся на публике с 11 апреля.
В случае смерти Ким Чен Ына Северную Корею может возглавить младший брат бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира - Ким Пхён Ир.