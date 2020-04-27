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27 апреля 00:19

Российские врачи составили список своих коллег, умерших от коронавируса

Российские врачи опубликовали «Список памяти», в котором перечислили имена своих коллег, которые умерли после заражения коронавирусом. Авторы этого списка отметили, что решили таким образом сохранить память о погибших медиках

Российские врачи составили список своих коллег, умерших от коронавируса
Фото: coronavirus.nov.ru

Российские врачи опубликовали «Список памяти», в котором перечислили имена своих коллег, которые умерли после заражения коронавирусом. Авторы этого списка отметили, что решили таким образом сохранить память о погибших медиках.

«Список памяти» формируется на основании простого критерия - медицинский работник, скончался в период пандемии от причин, так или иначе связанных с коронавирусом, даже если это наложилось на другие хронические или тяжелые заболевания, сообщает «Лента.ру».

В список умреших медработников вошли 23 человека. Это эпидемиолог Сеченовского университета Арпик Асратян, старшая медсестра ГКБ имени Жадкевича Людмила Байкова, анестезиолог-реаниматолог Александровской больницы (СПб) Сергей Белошицкий, кардиолог из Москвы Николай Гончаров, медсестра петербургского госпиталя для ветеранов войны Светлана Давтян, сосудистый хирург Игорь Демидов, фельдшер скорой помощи подстанции ССиНМП имени Пучкова Сергей Евтеев, зубной техник Жан-Луи Кавалли, Лор-врач НИИ нейрохирургии имени Бурденко Дмитрий Капитанов, медсестра ГКБ №1 Светлана Киселева (Витебск), терапевт из клиники РЖД в Туле Андрей Кузин, анестезиолог из Солнечногорска Дмитрий Кузнецов, медсестра из Лобни Ольга Куфтина, фельдшер СМП города Борисов (Белоруссия) Василий Липилин, невролог клиники «Рассвет» Анна Мороз, врач Сеченовского университета Виктор Новоселов, реаниматолог Лабинской ЦРБ Юрий Покопцев, уролог Госпиталя ветеранов войн №3 Максим Старинский, медсестра Госпиталя для ветеранов войн Мария Тышко, рентгенолог Карсунской ЦРБ Владимир Фиошин, медсестра БСМП Минска Наталья Шматко, операционная сестра НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Валентина Шужина, медсестра из поселка Нижний Ярославской области (имя уточняется).

Также сообщается о кончине 51-летнего заведующего отделением нейрохирургии № 2 в Александровской больницы Петербурга Алексея Филиппова. У медика был положительный тест на коронавирус. С 1 апреля больница находится на карантине.

В Белгородской области умер врач-онколог. Медику поставили диагноз двусторонняя пневмония, и у него был подтвержден коронавирус.

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