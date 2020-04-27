«Аэрофлот» ожидает возобновления международного авиасообщения в середине июля
Авиакомпания «Аэрофлот» в 10 раз сократила количество своих рейсов в сутки из-за падения пассажиропотока на фоне пандемии коронавируса
Авиакомпания «Аэрофлот» в 10 раз сократила количество своих рейсов в сутки из-за падения пассажиропотока на фоне пандемии коронавируса. Глава компании-перевозчика Виталий Савельев в беседе с телеведущей Наилей Аскер-заде сообщил, что сейчас «Аэрофлот» выполняет 50-80 рейсов в день, хотя до пандемии выполнялось 800 полетов.
Виталий Савельев сообщил, что раньше «Аэрофлот» перевозил 110-120 тысяч пассажиров в сутки, а сейчас только 3-5 тысячи и только внутри России. Напомним, что международное авиасообщение было приостановлено в конце марта.
Правительство пока не называет даже приблизительных сроков открытия границ, однако глава «Аэрофлота» говорит, что если международное авиасообщение возобновится в середине июля, то рынок авиаперевозок восстановится в течение шести-семи месяцев.
Г-н Савельев также не исключил, что «Аэрофлот» может закрыть несколько рейсов из-за их нерентабельности.