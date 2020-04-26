26 апреля 16:31
Алексей Кудрин предложил государству помочь гражданам раздачей продовольствия
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил властям рассмотреть вопрос об оказании дополнительной помощи российским гражданам, в частности выдачи им продовольствия в натуральном виде
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил властям рассмотреть вопрос об оказании дополнительной помощи российским гражданам, в частности выдачи им продовольствия в натуральном виде.
Алексей Кудрин отметил, что властям нужно «балансировать возможностями и немного думать о будущем». В этой связи он предложил помогать гражданам во время пандемии коронавируса и действия ограничительных мер раздачей продуктов питания.
Глава Счетной палаты также выразил мнение, что к оказанию помощи нуждающимся должна подключиться общественность, благотворительные фонды и волонтеры, а не только государство, сообщает «Интерфакс».