Италия не планирует открывать свои границы для туристов до конца 2020 года
Италия, которая стала одной из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса стран, останется закрыта для иностранных туристов до конца 2020 года
Италия, которая стала одной из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса стран, останется закрыта для иностранных туристов до конца 2020 года.
Глава Министерства культуры и туризма Италии Дарио Франческини в беседе с газетой La Repubblica сообщил, что вопрос об открытии границ будет решаться в соответствии с эпидемиологической ситуацией в других странах, а также политики властей этих стран в области нераспространения коронавируса.
Одновременно с этим Дарио Франческини сообщил, что в мае в Италии могут вновь заработать музеи и открыться основные достопримечательности, в частности римский Колизей и Помпеи под Неаполем.
Согласно последним данным, в Италии общее число заразившихся коронавирусом составило 192 994 человек, из них скончались 25 969 человек.