В Новой Москве мигранты совершили вооруженное ограбление домов высокопоставленных сотрудников Минобороны
В Новой Москве неизвестные совершили разбойное нападение на частный дом в поселении Десёновское. По данному факту возбуждено уголовное дело
В Новой Москве неизвестные совершили разбойное нападение на частный дом в поселении Десёновское. По данному факту правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище».
Еще одно уголовное дело по аналогичной статье возбуждено по факту кражи из частного дома в подмосковном поселке Щаповское.
«Московский комсомолец» сообщат, что инцидент произошел 25 апреля около 04:00 часов утра в поселке Ватутинки (находится на территории поселения Десёновское). Вооруженные монтировкой, молотком и топором трое грабителей, предположительно мигрантов, ворвались в дом к 67-летнему сотруднику силового ведомства.
Налетчики в медицинских масках и перчатках связали хозяина дома и его жену, а затем стали пытать мужчину молотком и требовали рассказать, где он хранит деньги и ценности. Злоумышленники забрали из дома силовика ценностей общей стоимостью миллион рублей.
Источник агентства ТАСС сообщил, что в Десёновском был ограблен дом сотрудника Миниобороны РФ. Налетчики похитили тысячу евро, серебряные коллекционные монеты весом 2 кг, наручные часы и мобильные телефоны.
Ограбление в поселке Шаповское было совершено 24 апреля. Там был ограблен дом еще одного сотрудника оборонного ведомства. Злоумышленники похитили деньги и алкоголь. Ущерб оценивается с 93 тысячи рублей.
По данным Telegram-канала «Многонационал», оба ограбления совершили безработные мигранты из Средней Азии. Пострадавшие - помощник замминистра обороны генерал-майор
Александр Кирилин и начальник отдела развития и модернизации связи Минобороны Игорь Кузнецов.
Кузнецов и его жена рассказали следователям, что налетчики были азиатской внешности. Их было три человека.