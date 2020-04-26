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26 апреля 12:57

Власти Нижегородской области ограничат въезд в регион на майские праздники

Глава Нижегородской области Глеб Никитин принял решение об ограничении въезда в регион на майские праздники для жителей других субъектов федерации. Такое решение принято в рамках борьбы с распространением коронавируса

Власти Нижегородской области ограничат въезд в регион на майские праздники

Глава Нижегородской области Глеб Никитин принял решение об ограничении въезда в регион на майские праздники для жителей других субъектов федерации. Такое решение принято в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Губернатор сообщил, что правила въезда в область ужесточат на следующей неделе. Въехать можно будет только по экстренным рабочим пропускам и при наличии прописки в области. «Рабочие пропуска на выходные приостановим, за исключением экстренных случаев. Всех въезжающих без рабочего пропуска - на карантин. Сообщите всем знакомым, кто планировал приехать к нам отдохнуть на майские», - сообщил Глеб Никитин.

Сейчас Нижегородская область занимает четвертое место среди регионов по числу заразившихся коронавирусом после Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга. В области зафиксировано 1 367 случаев заражения. Восемь человек скончались.

Губернатор сообщил, что по прогнозам к 1 мая в области может быть уже от 2400 до 2600 заболевших.

Днем ранее стало известно, что на карантин был закрыт Серафимо-Дивеевский монастырь в селе Дивеево. По данным Telegram-канала Mash, коронавирус выявили у 48 монахинь. В нижегородской митрополии подтвердили, что у нескольких монахинь был выявлен COVID-19, но не уточнили число заболевших.

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