В России число заразившихся коронавирусом выросло до 80 949 человек
В России по состоянию на 26 апреля общее число заразившихся коронавирусом выросло до 80 949 человек. За последние сутки положительный диагноз на COVID-19 подтвердился у 6 361 человека
В России по состоянию на 26 апреля общее число заразившихся коронавирусом выросло до 80 949 человек. За последние сутки положительный диагноз на COVID-19 подтвердился у 6 361 человека.
В федеральном оперштабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что за весь период наблюдения скончались уже 747 пациентов с коронавирусом. За сутки зафиксировано 66 летальных исходов.
Полностью излечились от коронавируса 6 767 человека.
В Москве за минувшие сутки выявили 2 971 случай заражения коронавирусом. Всего в столице 42 480 заболевших, из которых 404 человека умерли, а 3 175 человек выздоровели.
В Московской области число заразившихся увеличилось на 576 человек и составило 9 070 человек. В Санкт-Петербурге за сутки зарегистрировали 151 новый случай заражения (всего 3 077 человек), в Нижегородской области - 153 новый случая (1 367 человек), в Мурманской области - 105 новых случая (961 человек), а в Дагестане - 103 новых случая (827 человек).