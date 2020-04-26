Глава Минздрава Ростовской области попала в больницу с сердечным приступом
Глава Министерства здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская госпитализирована с сердечным приступом. Чиновнице стало плохо после выступления с докладом на заседании регионального оперштаба
Глава Министерства здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская госпитализирована с сердечным приступом. Чиновнице стало плохо после выступления с докладом на заседании регионального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса.
Сейчас Татьяна Быковская находится в реанимации. Об этом сообщает портал «Дон 24» со ссылкой на главного врача Ростовской областной клинической больницы Вячеслава Коробку.
Врач сообщил, что глава ростовского Минздрава попала в больницу с ярко выраженной стенокардией. Сейчас ее состояние оценивается как стабильное.
Региональные СМИ пишут, что с начала пандемии коронавируса Татьяна Быковская практически все свое время проводила на работе.
По данным на 26 апреля, в Ростовской области зафиксировано 649 случаев заражения коронавирусом.
Напомним, что в конце ноября 2019 года Татьяна Быковская стала фигуранткой дела о превышении должностных полномочий. Дело было возбуждено по результатам антимонопольной проверки тендера на оказание услуг по утилизации медицинских отходов. ФАС выявила признаки сговора при проведении закупки на утилизацию медотходов с «Центром 100».
Татьяна Быковская была помещена под домашний арест, а уже в конце января 2020 года ее освободили, после чего она вернулась на работу.