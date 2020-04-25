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Экономика
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25 апреля 20:57

Правительство рассмотрит вопрос о поэтапной отмене ограничений для бизнеса

Глава правительства Михаил Мишустин поручил министерствам до 30 апреля подготовить предложения о поэтапной отмене ограничений для бизнеса, введенных в рамках борьбы с распространением коронавируса

Правительство рассмотрит вопрос о поэтапной отмене ограничений для бизнеса

Глава правительства Михаил Мишустин поручил министерствам до 30 апреля подготовить предложения о поэтапной отмене ограничений для бизнеса, введенных в рамках борьбы с распространением коронавируса. Послабления могут коснуться некоторых организаций, а также индивидуальных предпринимателей.

Предложения министерств по снятию ограничений для бизнеса должны учитывать ситуацию с распространением COVID-19.

Ранее Роспотребнадзор подготовил поэтапный план для кафе и ресторанов по возобновлению работы. Также санитарное ведомство подготовило рекомендации, при выполнении которых смогут начать работать непродовольственные магазины и салоны красоты.

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