25 апреля 20:57
Правительство рассмотрит вопрос о поэтапной отмене ограничений для бизнеса
Глава правительства Михаил Мишустин поручил министерствам до 30 апреля подготовить предложения о поэтапной отмене ограничений для бизнеса, введенных в рамках борьбы с распространением коронавируса
Глава правительства Михаил Мишустин поручил министерствам до 30 апреля подготовить предложения о поэтапной отмене ограничений для бизнеса, введенных в рамках борьбы с распространением коронавируса. Послабления могут коснуться некоторых организаций, а также индивидуальных предпринимателей.
Предложения министерств по снятию ограничений для бизнеса должны учитывать ситуацию с распространением COVID-19.
Ранее Роспотребнадзор подготовил поэтапный план для кафе и ресторанов по возобновлению работы. Также санитарное ведомство подготовило рекомендации, при выполнении которых смогут начать работать непродовольственные магазины и салоны красоты.