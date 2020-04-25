25 апреля 19:36
В московскую больницу с коронавирусом госпитализировали еще одного депутата Госдумы
Еще один депутат Госдумы от КПРФ госпитализирован в больницу с коронавирусом. Инфекцию выявили у Дмитрия Новикова. Ранее сообщалось, что с коронавирусом в больницу попал депутат-коммунист Леонид Калашников
Еще один депутат Госдумы от КПРФ госпитализирован в больницу с коронавирусом. Инфекцию выявили у Дмитрия Новикова. Ранее сообщалось, что с коронавирусом в больницу попал депутат-коммунист Леонид Калашников.
Дмитрий Новиков сообщил агентству ТАСС, что ему поставили диагноз двусторонняя вирусная пневмония и выявили коронавирус. Заражение COVID-19 было подтверждено тестом и компьютерной томографией легких.
Ранее сообщалось о госпитализации с коронавирусом депутата Госдумы от КПРФ Леонида Калашникова. Сам парламентарий сообщил, что заразился от своего водителя.