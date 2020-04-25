25 апреля 15:42
Депутат Госдумы Леонид Калашников госпитализирован с коронавирусом
Депутат Государственной думы от КПРФ и председатель думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников попал в больницу с высокой температурой, а при обследовании у него выявили коронавирус
Депутат Государственной думы от КПРФ и председатель думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников попал в больницу с высокой температурой, а при обследовании у него выявили коронавирус.
Парламентарий сообщил «Интерфаксу», что первым коронавирусом заболел его водитель, а депутат уже заразился от него. По словам Калашникова, узнав о болезни водителя, он самоизолировался, а спустя некоторое время почувствовал себя плохо. В итоге депутата госпитализировали в одну из столичных больниц.
По данным на 25 апреля в России общее число заразившихся коронавирусом выросло до 74 588 человек.