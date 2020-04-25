«Омбудсмен полиции» попросил исключить Владимира Соловьева из Общественного совета при МВД
Владимир Воронцов считает вызывающим поведением теле- и радиоведущий нарушил кодекс этики члена Общественного совета, который предписывает воздерживаться от угроз, хамства и оскорблений
Руководитель проекта «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов предложил исключить из состава Общественного совета при МВД России теле- и радиоведущего Владимира Соловьева из-за его угроз в адрес известного спортивного комментатора Василия Уткина.
Владимир Воронцов считает, что своим вызывающим поведением Владимир Соловьев нарушил кодекс этики члена Общественного совета, который предписывает воздерживаться от угроз, хамства и оскорблений.
«Когда Соловьев в открытую говорит, что поместит голову Уткина туда, куда не проникает солнечный свет, это как минимум нарушает кодекс этики», - отметил руководитель «Омбудсмена полиции» в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Конфликт между комментатором Василием Уткиным и телеведущим Владимиром Соловьевым разгорелся 12 апреля. Уткин возмутился обязанностью соблюдать режим всеобщей самоизоляции и поинтересовался у государства, почему он должен сидеть дома за свой счет и оплачивать коммуналку, хотя в течение 30 лет каждый месяц платил налоги. Комментатор добавил, что ему «такое государство не нужно».
Владимир Соловьев назвал Василия Уткина психически больным человеком и обвинил в дискредитации государства. После этого между телеведущим и комментатором произошло несколько перепалок в интернете.